Авиакомпаниям напомнили о рисках при полетах в ОАЭ

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов вновь предупредили иностранные авиакомпании о возможных операционных рисках при выполнении рейсов в страну и из нее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

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По его словам, перевозчики, планирующие полеты в аэропорты ОАЭ, должны самостоятельно оценить возможные риски, направить соответствующий запрос местным авиационным властям и дождаться официального уведомления.

Собеседник агентства уточнил, что особый порядок не распространяется на репатриационные рейсы, а также полеты санитарной и государственной авиации.

Аналогичные меры уже действовали ранее во время военной операции США и Израиля против Ирана. По данным источника, нынешнее предупреждение будет актуально ориентировочно до 5 июля.

Несмотря на ограничения, авиасообщение между Россией и ОАЭ постепенно восстанавливается. С 1 июня «Аэрофлот» возобновил регулярную программу между Москвой и Дубаем. Первый рейс SU520 выполнили на самолете Boeing 737-800 практически с полной коммерческой загрузкой.

В настоящее время именно «Аэрофлот» остается единственным российским перевозчиком, выполняющим полеты в ОАЭ. Ситуация в воздушном пространстве Ближнего Востока продолжает влиять на работу авиакомпаний и требует постоянной корректировки маршрутов и графиков полетов.