6 миллионов россиян на кону: почему турецкие отельеры не решаются трогать систему «всё включено»

Противники изменений, среди которых особенно выделяется владелец одного из отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер, бьют тревогу: эксперименты с форматом российский турист воспримет как ухудшение.

По их логике, отдыхающий из РФ платит за понятную комбинацию «отель — пляж — еда — напитки», не желая ломать голову над конструктором опций. И если эту схему размыть, поток спокойно перетечёт к конкурентам — в Египет или Объединённые Арабские Эмираты, где «всё включено» остаётся в силе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сторонники обновлений, напротив, твердят: система устарела, гости должны больше тратить вне отелей. Однако отельер из Бодрума Исмаил Карагюль, комментируя ситуацию, подчёркивает главное условие: любые изменения не должны отпугнуть туристов. Итог дискуссии пока не подведён — страсти в отрасли только набирают обороты.

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