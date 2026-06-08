«Нам стыдно, а японцам нет». Блогерша рассказала, что удивило ее в Японии

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Японии и описала некоторые особенности популярной азиатской страны фразой «нам стыдно, а японцам нет». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации рассказала о кафе с зеркальными полами, в котором работают девушки в коротких юбках. Это место особенно популярно именно среди местных жителей, которые приходят подсмотреть под одежду официанткам.

«На мой взгляд, максимально странная забава.<...> Также есть еще вид кафе, где можно купить друга или человека, который будет исполнять твои желания, но в пределах разумного, конечно. Все прилично», — добавила россиянка.

Также туристку удивило, что комиксы для взрослых продаются в метро и в переходах, а накладные части тела пользуются большим спросом среди японцев.

«Достаточно зайти в любой "Дон Кихот" и там всегда есть раздел с накладными частями тела, всякими костюмами, особенно популярны костюмы школьниц», — поделилась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Китае и сравнила местное метро с московским. Первое, на что она обратила внимание, — чистота и отсутствие неприятных запахов.