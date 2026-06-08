Эксперт предупредил россиян о популярных ловушках для туристов в Китае

Россиянам, планирующим поездку в Китай, следует уделять особое внимание не столько вопросам личной безопасности, сколько распространенным мошенническим схемам, ориентированным на иностранных гостей. К такому выводу пришла китаист Ксения Разова, отметив, что наиболее уязвимыми туристы оказываются в популярных местах скопления путешественников.

По словам Ксении Разовой, в Китае основная опасность для иностранных туристов связана не с уличной преступностью, а с хорошо отработанными схемами обмана, построенными на доверительном общении и психологическом воздействии, передает Life.ru.

Одним из наиболее известных примеров считается ситуация в Пекине, где в районе площади Тяньаньмэнь и торговой улицы Ванфуцзин к путешественникам нередко подходят приветливые незнакомцы. После непринужденной беседы они предлагают посетить традиционную чайную церемонию, которая впоследствии может обернуться неожиданно крупным счетом.

Похожие методы используют и в Шанхае, особенно на Нанкин-роуд. Там туристов могут приглашать в художественные галереи, бары или на различные культурные мероприятия, которые в итоге оказываются частью схемы по выманиванию денег.

Повышенную осторожность специалисты рекомендуют соблюдать и возле крупных железнодорожных вокзалов. В таких местах путешественникам часто навязывают услуги посредников, предлагающих такси или помощь с билетами по существенно завышенным ценам.

Отдельное внимание стоит уделить ночным районам Гуанчжоу и Шэньчжэня, расположенным рядом с рынками электроники. Здесь иностранцы могут столкнуться с агрессивным навязыванием услуг массажных салонов и других сомнительных заведений.

Еще одной распространенной проблемой остаются фальшивые экскурсоводы в популярных туристических центрах, включая Сиань. Под видом экскурсии они могут направлять гостей в магазины, торгующие подделками и сувенирами по завышенной стоимости.