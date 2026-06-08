Путешественникам придется перестроить свои маршруты на Дальнем Востоке

Два пограничных перехода в Еврейской автономной области, связывающих Россию с Китаем, приостановят работу в длинные выходные в честь Дня России. Речь идёт о паромных пунктах пропуска «Нижнеленинское» и «Амурзет».

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Владельцам грузов и туристам, планирующим поездки в Китай через ЕАО, стоит скорректировать свои планы. Федеральное госучреждение «Росгранстрой» официально уведомило, что в связи с празднованием Дня России изменится график работы двух ключевых приграничных переходов.

Так, 12 и 14 июня выходными днями объявлены для смешанных пунктов пропуска «Нижнеленинское» и «Амурзет». Важно отметить, что в эти дни закрыты будут оба направления: как на въезд в РФ, так и на выезд.

Напомним, что «Нижнеленинское» с российской стороны работает в связке с китайским переходом «Тунцзян», а «Амурзет» — с пунктом «Лобэй». Сообщается, что в соседнем Хабаровском крае праздничные изменения коснутся только одного пункта пропуска «Покровка», который не будет работать три дня подряд — с 12 по 14 июня. При этом в Амурской области власти решили не вносить корректив в график работы переходов.

В ведомстве напомнили, что такие меры вводятся на государственные праздники на регулярной основе и всегда публикуются заранее, чтобы путешественники и бизнес могли вовремя перестроить маршруты.

Обычный режим работы всех упомянутых переходов будет восстановлен с понедельника, 15 июня. Всем, кто планирует пересечение границы, настоятельно рекомендуют заранее уточнять актуальный график, чтобы избежать простоев.

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