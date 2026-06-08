Что российские туристы чаще всего дарят сотрудникам отелей

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова назвала самые популярные подарки соотечественников сотрудникам отелей в Турции и Египте. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации провела опрос среди подписчиков и выяснила, что большинство соотечественников едут за границу с сувенирами для персонала.

«Люди, которые мне отвечали, показали всю широту нашей русской души. Вот их аргументы: "мы едем в гости, а гость всегда приходит с подарками", "иногда за это получаешь бонусы", "подарки приятно дарить", "чаевые тоже стоит оставлять, но подарки — это всегда с душой"», — рассказала она.

Коновалова также отметила, что чаще всего туристы привозят в подарок сотрудникам отелей шоколад и сладости: пряники, пастилу и конфеты, особенно с изображениями городов России. Кроме того, многие дарят водку и семечки — по словам подписчиков блогерши, их особенно любят в Египте. В числе редких, но интересных подарков она назвала мед, кедровые орехи и льняные салфетки.

Ранее представители туристических компаний из Китая назвали самые популярные у гостей из Поднебесной сувениры из России. В список вошли конфеты, шоколад, молочная продукция (сгущенка, сырки) и колбасные изделия.