Туристы жалуются на плохие условия пляжа нового отеля в Турции

В редакцию TourDom.ru обратился подписчик тг-канала «Крыша ТурДома». Сергею К. скоро предстоит отдых в новом премиум-отеле в Анталье, Voyage Kundu 5*. Однако туриста смущают отзывы в неофициальном чате гостиницы в Телеграме: он заметил сообщения о том, что купание на пляже небезопасно – из дна на мелководье торчат куски арматуры, о которые можно пораниться.

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Мы проверили сигнал и действительно обнаружили в соцсети многочисленные нарекания по этому поводу. «Муж ногу распорол», «Строительный мусор встречается на глубине по пояс и меньше – детям на заметку», «Особенно осторожно надо заходить в воду на правой стороне пляжа, если стоять лицом к морю», – пишут отдыхающие. Сходные тревожные отзывы встречаются и на TripAdvisor – от англоязычных постояльцев отеля.

Корреспондент TourDom.ru связался с одним из участников обсуждений в соцсетях, руководителем сети турагентств Travel Factory (Мурманск) Анной Олейниковой. Она с семьей уже несколько дней отдыхает в Voyage Kundu 5*. По словам Анны, туристы неоднократно жаловались на строительный мусор в море сотрудникам гостиницы, но те пока ограничиваются обещаниями сообщить своему руководству. Персонал отеля лишь помечает места, где на дне обнаружена арматура, красными плавучими буйками, их уже установлено три, но это, конечно, не решение проблемы.

«По моим наблюдениям, примерно 80% гостей здесь семьи с детьми. Строительный мусор встречается у самого берега, поэтому риск пораниться во время купания для малышей высокий», – добавила Анна.

Мы направили запрос в Voyage Kundu с просьбой прокомментировать ситуацию и пояснить, какие меры планируется принять для приведения морского дна у пляжа в порядок. По состоянию на 19:00 7 июня ответ пока не получен.

Что касается перспектив компенсаций отдыхающим, которые недовольны условиями купания, то они неоднозначны. По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, туристы могут обратиться с письменными претензиями к туроператорам, у которых бронировали туры. Но дело в том, что состояние пляжа не относится к существенным условиям договора. Если разбирательство дойдет до суда, то, чтобы требовать соразмерного уменьшения цены, понадобятся веские подтверждения (фото, видео, переписка с менеджментом гостиницы) того, что услуги были оказаны недостаточно качественно или не отвечали условиям безопасности.

Voyage Kundu 5* начал принимать гостей лишь чуть более двух недель назад, с 22 мая. Некоторые недоделки, а порой и огрехи в сервисе – обычная ситуация в первые месяц-другой работы практически всех новых отелей. Туристам желательно учитывать это при бронировании. Ранее мы писали, что после критических отзывов руководство Voyage Kundu уже устранило часть недочетов, на которые ранее жаловались отдыхающие.