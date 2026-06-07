Что даст россиянам отмена виз в Малайзию, Индонезию, Бахрейн, Индию и Кувейт

Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами – Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Индии и Вьетнаму предложено сделать безвизовыми поездки туристических групп, как это уже работает в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном. О переговорах с этими странами заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

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Если все озвученные соглашения вступят в силу, для пакетных и самостоятельных путешественников станет проще логистика, исчезнут визовые сборы и сократится время на подготовку к поездкам.

Индонезия

Для отдыха на Бали и в других регионах Индонезии сейчас получают визу по прилете (VOA) или заранее оформляют онлайн-разрешение е-VOA сроком на 30 дней. Стоимость – 500 тыс. индонезийских рупий, что немного превышает 2 тыс. руб., при этом для оплаты электронной визы нужна иностранная карта. Туристам также необходимо заполнить онлайн единую декларацию для миграционного, таможенного и карантинного контроля.

Полный безвиз предусматривает бесплатный въезд со штампом в загранпаспорте на границе. Для семьи из 2–3 человек экономия составит 4–6,1 тыс. руб. только на въезде. Плюс не придется стоять в очереди к визовым окошкам в аэропорту. Но онлайн-анкету заранее все равно придется заполнять.

Кувейт

В настоящее время посетить Кувейт без длительной подготовки практически невозможно. Россиянам необходимо побывать в посольстве страны в Москве, чтобы подать заявку на визу, так как по прилете или онлайн ее получить нельзя. Кроме визовой анкеты, потребуется предоставить приглашение от отеля, где забронирован номер, или другой принимающей стороны. Оформление разрешения обойдется примерно в 7,3 тыс. руб. (100 долларов) за месячное пребывание. На практике отказы нередко получают женщины без сопровождения мужа, брата или детей.

Договоренность о безвизе откроет Кувейт для массового туризма с въездом по загранпаспорту без бумажной волокиты.

Бахрейн

Сейчас россияне могут получить в аэропорту Бахрейна так называемую упрощенную визу на 14 дней за 1,1 тыс. руб. (15 долларов), такие же правила действуют в морском порту Аль Халифы и на пограничном пункте, соединяющем островное государство с Саудовской Аравией. На официальном правительственном портале можно подать заявку на пребывание в течение 30 дней – это стоит 2,4 тыс. (32 доллара), карты РФ не принимают.

Открытие полноценного безвиза предполагает въезд без оплаты сборов. Направление вполне может стать привлекательным для тех, кто уже не раз отдыхал в ОАЭ и хотел бы лучше познакомиться с регионом.

Малайзия

Уже много лет российские туристы приезжают в Малайзию без визы на 30 дней. Требуется лишь заполнить онлайн-декларацию MDAC. Инициатива России направлена на юридическое закрепление существующего положения – подписание двустороннего межправсоглашения о полной отмене виз. Такой документ исключает внезапное изменение правил и предпочтителен для авиакомпаний, рассматривающих запуск прямого авиасообщения между странами.

Для облегчения визовых формальностей при посещении Индии и Вьетнама планируют внедрить упрощенный механизм для туристических групп от 3–5 человек, путешествующих по линии аккредитованных туроператоров.

Индия

Сейчас для отдыха в Индии туристам необходимо оформить электронную визу. До 2026 года для россиян ее стоимость составляла 10–40 долларов в зависимости от сезона. С января 30-дневную туристическую e-Visa сделали бесплатной. Для въезда в страну надо заполнить электронную карту прибытия e-Arrival Card. Подтверждения приходится ждать несколько дней.

Межправительственное соглашение позволит упростить процесс: при покупке готового тура виза не потребуется. Списки туристов передаст в Индию туроператор. Новшество поможет сделать туры на Гоа и в Кералу несколько дешевле и даст возможность улететь на курорты по горящей путевке.

Вьетнам

Вьетнам уже разрешил туристам из России безвизовый въезд на 45 дней. В стране вводят обязательное заполнение электронной карты прибытия: такое правило действует в международных аэропортах Хошимина и Фукуока.

Групповой безвиз рассчитан прежде всего на обратный поток. Туроператорам станет проще привозить организованные группы вьетнамских туристов в Россию.

Ранее TourDom.ru писал, что МИД готовит соглашение об отмене виз в Саудовскую Аравию.