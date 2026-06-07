На турецком курорте супермаркет отказался обслуживать покупателей в бикини

В Аланье в супермаркетах Migros вводят новые правила для покупателей: на дверях одного из магазинов появилось объявление: «Вход в бикини, купальниках или шортах запрещен». Отказ обслуживать полуголых туристов появился после многочисленных жалоб на внешний вид отдыхающих. В соцсетях инициативу поддержали и даже предложили ввести штрафы за появление в подобном виде на улицах курортных городов.

© globallookpress

«Стоишь на кассе и тошнит», – эмоционально откликнулись в чате на «женщин в купальниках и мужчин с толстыми животами без футболок».

Многих также возмущают девушки в парео, которое «прикрывает только совесть», а его носящие «делают вид, что идут в вечернем платье».

И все же, пожалуй, самая частая жалоба у отдыхающих в турецких отелях – привычка занимать шезлонги у бассейна или на первой береговой линии с самого утра. В итоге пляж до полудня визуально пустой, но присесть некуда.

«У меня просто горит: отель 5 звезд, "ультра все включено", ценник конский, но контингент – это нечто», – пожаловалась одна из туристок.

Ее возмущает, что соотечественники с утра пораньше оставляют на лежаках свои вещи и отправляются спать дальше. Когда она приходила с ребенком, все было занято «призраками», но стоило убрать чужое полотенце, как возникал скандал.

Еще одна беда курортов ultra all inclusive – поведение в ресторанах. Очевидцы регулярно отмечают столпотворение у лотков с фруктами или морепродуктами. Гости набирают еду гигантскими порциями, большая часть из которых в итоге остается нетронутой на столах и отправляется в отходы.

«Принесли черешню и инжир, так наши устроили там такую давку, как будто это последний паек в их жизни», – рассказали в соцсетях.

И привели в пример женщину, которая сгребала фрукты руками, расталкивала других иностранцев, а в итоге на столе у нее остались почти нетронутыми три полные тарелки:

«Официанты-турки переглядывались и качали головами».

Нередко причиной конфликтов на отдыхе становится игнорирование чужих личных границ. Туристы порой без оглядки на окружающих включают специально привезенные с собой переносные колонки, и далеко не всем нравится слушать шансон или русский рэп вместо шума прибоя.

«Рядом врубили Лепса на полную катушку, а вокруг куча людей, дети спят в колясках». На просьбу сделать потише в ответ получили классическое: "Мы на отдыхе, имеем право". Самое обидное, что это наши же русские», – отмечают туристы.

В список раздражающего поведения также попало чрезмерное употребления бесплатного алкоголя, панибратство и «тыканье» турецкому персоналу – «слышь, командир, повтори-ка» или «эй, принеси», навязывание общения окружающим и споры с охраной.

Ранее TourDom.ru писал, что в отеле 5* на Черноморском побережье туристы сливали алкоголь в свои бутылки и прятали еду в карманах.