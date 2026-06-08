Почему итальянский пляж объявил войну махровым полотенцам

На сардинском пляже Ла-Пелоза, который часто называют «Европейскими Карибами», ввели необычный запрет. Загорать на обычных махровых полотенцах теперь нельзя — за нарушение выпишут штраф в 100 евро. Разрешаются только жёсткие циновки из бамбука, соломы или тростника. Причём даже популярные «антипесочные» коврики из микрофибры под запретом.

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У властей есть веское основание: исследования местного университета доказали, что влажная махровая ткань работает как магнит. Микроскопические песчинки застревают в волокнах — за день один турист может нечаянно «увести» с собой до нескольких сотен граммов песка. В масштабах сезона речь идёт о тоннах. Это ускоряет эрозию береговой линии, которую и без того подтачивают ветра и волны.

Идея запрета, кстати, не нова. Её впервые предложили ещё в 2018 году, когда местные власти всерьёз озаботились сохранением знаменитого белоснежного пляжа. Тогда бывший мэр Стинтино Антонио Диана жёстко парировал критику:

«Это не выдумка из воздуха, а научно обоснованная необходимость».

Полотенца — лишь часть строгих правил: ежедневно на пляж пускают не больше 1500 человек (€3,50 за вход, дети бесплатно), а за попытку унести ракушку или гальку можно получить штраф до 5000 евро.

Напомним, что в России с июня 2026 года начали действовать новые ГОСТы для гостиниц и кемпингов. Сбои у чартеров сорвали планы туристов на отдых в Турции.