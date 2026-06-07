Россия может поставить новый рекорд по турпотоку во Вьетнам

Туристический поток из России во Вьетнам в 2026 году может превысить 1 млн человек и достичь нового рекорда. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

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«Судя по текущей динамике, он [турпоток] может превысить 1 млн человек», — сказал он.

Глава департамента отметил, что за весь 2025 год Вьетнам посетили 700 тыс. россиян, а за четыре месяца 2026 года - уже 500 тыс.

«700 тыс. — это уже рекорд. И мы побили доковидные показатели по взаимному турпотоку с ними», — добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 10 июня в 10:00 мск.