Путешественница рассказала о странностях Японии

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Японии и удивилась одному способу развлечения местных жителей. Своей историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор публикации заметила на улицах девушек в костюмах школьниц и служанок с табличками в руках, на которых написаны цены. По ее словам, таким образом японки зазывают одиноких мужчин в специальные кафе «для общения и дружбы». Клиент может попросить девушку пообщаться с ним, посмеяться над его шутками, рассказать историю или просто поулыбаться, глядя на то, как он ест. А в некоторых таких кафе к каждому гостю относятся как к господину, а персонал одет в форму служанок.

«Самое интересное, что в кафе приходят с детьми, то есть оно для всех возрастов. Для школьников будет скидка, детям вообще вход бесплатный. То есть в Японии формат кафе со служанками и друзьями за деньги является нормой, это часть их культуры и менталитета», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Она добавила, что трогать и обнимать девушек запрещено. В заведениях есть охрана и камеры, и никто из посетителей не позволяет себе ничего лишнего.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в метро столицы Японии и назвала его главные преимущества перед московским. Например, на каждой станции там есть умный туалет, всегда чистый и бесплатный.