Чем Абхазия хочет заманивать туристов круглый год

Глава Абхазии Бадра Гунба рассказал о планах развития туристической отрасли. Страна богата историческими памятниками и природными объектами, которые до сих пор не задействованы, отметил он в интервью РИА Новости.

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По его словам, туристический сезон длится всего три-четыре месяца, что очень мало для республики. Абхазия располагает большим списком культурно-исторических объектов, православными храмами, а также природными местами мирового значения.

Уже сегодня в стране достаточно санаториев и туристических объектов, которые могут использоваться не только летом. Однако Гунба признал и недостатки, которые не позволяют пока запустить постоянный туризм.

Для полноценного круглогодичного отдыха, по словам главы Абхазии, пока не хватает инфраструктуры. На реализацию таких проектов потребуется время и большие вложения денег и ресурсов.