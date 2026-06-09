Туриста спасли неравнодушные прохожие

В воскресенье, 7 июня, на популярном испанском курорте Коста-дель-Соль произошёл инцидент. Британский турист, мужчина около 50 лет, находился с семьёй на пляже Бурриана в городе Нерха, когда внезапно потерял сознание. К счастью, рядом оказались люди, которые быстро среагировали. Двое прохожих, один из которых работал пожарным, незамедлительно приступили к оказанию первой помощи. Они использовали полуавтоматический дефибриллятор, который позволил восстановить пульс пострадавшего до прибытия медиков.

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Инцидент произошёл всего в нескольких метрах от воды. Благодаря оперативным действиям неравнодушных людей, туриста удалось стабилизировать. После этого его доставили в ближайшую больницу для дальнейшего обследования и лечения. Дополнительных сведений о его личности или текущем состоянии не раскрывается.

Этот случай вновь подчёркивает важность наличия дефибрилляторов в общественных местах и обучения граждан навыкам первой помощи. Благодаря наличию устройства и профессионализму прохожего-пожарного, трагедии удалось избежать. Турист, вероятно, получил шанс на жизнь благодаря быстрой реакции.

Власти курорта напоминают, что на многих пляжах Испании установлены автоматические дефибрилляторы, а персонал обучен их использованию. Туристам рекомендуют в случае экстренной ситуации немедленно обращаться к спасателям. Инцидент в Нерхе — яркий пример того, как своевременная помощь может спасти жизнь.