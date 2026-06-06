Россиян призвали аккуратнее выбирать экскурсии за границей

Криминалист Михаил Игнатов предупредил, что туристам за границей не стоит соглашаться на сомнительные экскурсии и поездки с незнакомыми людьми.

В комментарии для aif.ru он отметил, что случаи похищения в рабство происходят нечасто, но такие риски всё же существуют.

«Такие поездки должны проводиться только гидом от гостиницы или проверенными организаторами», — подчеркнул Игнатов.

Криминалист посоветовал россиянам за рубежом быть бдительными и воздерживаться от поездок к достопримечательностям с незнакомыми людьми, предлагающими подобный отдых.

Ранее руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова в пресс-центре НСН заявила, что родители при выборе детского лагеря всё чаще обращают внимание на безопасность, логистику и близость к дому.