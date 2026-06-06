Красные автобусы в Душанбе. Какие экскурсии подготовили для туристов?

Для жителей и гостей Душанбе вновь организовали туристические маршруты на красных автобусах. Проект реализуют второй год подряд по инициативе властей столицы Таджикистана. Какие экскурсии подготовили для туристов в этом сезоне, рассказала корреспондент «МИР 24 Нушин Кузиева.

В новом сезоне туристам предлагают сразу несколько направлений. Это обзорные экскурсии по Душанбе и поездки в историко-культурный комплекс «Гиссарская крепость. На первом этапе красные автобусы будут выходить на маршруты по выходным дням.

Красный двухэтажный автобус отправляется от парка «Куруши Кабир. По пути туристы проезжают по главному проспекту столицы Рудаки, протяженностью более 10 километров, видят монумент Исмоили Сомони основателя таджикского государства, ставший визитной карточкой Душанбе, площадь «Истиклол, что в переводе означает «Независимость, один из самых высоких флагштоков в мире и другие знаковые места столицы.

«Вместе с друзьями решили присоединиться к экскурсии, хорошо провели время, прогулялись по городу и посмотрели его достопримечательности. Было очень интересно и познавательно», — рассказал житель Душанбе Бузургмехр Абдуллоев.

Проект направлен на развитие внутреннего туризма в Таджикистане и популяризацию культурных объектов столицы среди жителей и гостей города. Особую атмосферу путешествию создают выступления артистов и творческих коллективов. Для участников подготовили культурно-развлекательную программу, благодаря которой экскурсия превращается не только в знакомство с городом, но и в настоящий праздник.

«Во время этой экскурсии смог посмотреть на город по-новому. Понравилось, что по пути рассказывают об истории столицы. Душанбе красивый, зеленый и уютный город».

Сезон туристических маршрутов продлится до октября.