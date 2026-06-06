Ядовитые жуки подпортили отпуск российским туристам во Вьетнаме

Российские туристы стали жертвами жуков томкатов во время отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщает Baza.

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Одна из пострадавших — Ольга — рассказала, что лежала в кровати с приоткрытым окном, когда что‑то село ей на лоб. Женщина решила, что это комар, и раздавила его рукой. На следующий день она почувствовала сильное жжение на лице, к вечеру оно покраснело, а через сутки отекло и покрылось волдырями. Похожие ожоги появились и на руке ее мужа.

В больнице Ольга узнала, что случайно раздавила жука томката. При повреждении он выделяет ядовитую жидкость, которая и оставила на ее коже ожоги. Врачи предупредили, что сейчас этих жуков особенно много на пляжах Камрани. Они могут залетать даже на верхние этажи, если в квартире горит свет, любят влажные места и нередко прячутся в белье, оставленном на балконе.

По словам медиков, восстановление займет от недели до месяца. Сейчас у Ольги опухли веки, лицо чешется и болит при прикосновениях.

Ранее сообщалось, что российская туристка уснула на острове Бали в Индонезии и проснулась с ожогом лица из-за насекомого. Соотечественница сразу поняла, что причиной стал жук томкат, так как не впервые отдыхает в Азии.