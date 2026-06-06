Как сбои у чартеров сорвали планы туристов на отдых в Турции

Ситуация с чартерными рейсами в Турцию привела к сбоям в туристических программах на начало июня. Из-за нехватки самолетов у одних перевозчиков и ограничений у других часть туристов оказалась в неопределенности за несколько дней до вылета.

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Показательный пример — история туристки из Челябинской области Ольги. Ее поездка стоимостью 228 тыс. рублей на двоих была запланирована на 6–7 июня, однако до последнего момента не было подтверждено, какой авиакомпанией будет выполнен рейс. В итоге перелет организовали турецким перевозчиком Corendon, но только в одну сторону, при этом отдых сократили минимум на два дня, а обратный рейс остался неопределенным.

Сбои связаны с изменениями в допуске авиакомпаний. Росавиация не продлила разрешение Air Anka на полеты в Россию после 25 мая, а российская Azur Air не смогла полностью закрыть программу из-за нехватки исправных самолетов — часть бортов не прошла проверки регулятора.

Проблемы затронули и другие регионы. Туристы из Екатеринбурга сообщали об аннуляции туров за сутки до вылета. В одном из случаев семье пришлось самостоятельно покупать новые билеты за 206 тыс. рублей, при этом компенсация составила около 500 евро (примерно 42 тыс. рублей).

В Росавиации заявляют, что дефицита провозных мощностей между Россией и Турцией нет, так как российские авиакомпании готовы предоставлять емкости. Однако перераспределение рейсов и согласование слотов привели к временным сбоям в чартерных программах.

Туроператоры подтверждают нестабильность ситуации: туристам предлагают либо возврат средств, либо ожидание альтернативных рейсов. Эксперты рынка отмечают, что из-за сбоев отдых нередко сокращается на 2–3 дня, а компенсации за потерянное время остаются несоразмерными реальной стоимости тура.

Юристы пояснили изданию 74.ru, что при отмене или сокращении поездки туристы вправе требовать перерасчет стоимости или замену тура с компенсацией разницы, однако такие споры часто переходят в судебную плоскость.

Ранее была также объявлена дата первого прямого рейса из Москвы на Занзибар.

Кроме того, Россия обсуждает отмену виз с четырьмя странами Азии и Ближнего Востока.