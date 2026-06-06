Избинг и монастыринг: какие запросы на путешествия есть у россиян

Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала о новых запросах путешественников. Люди хотят не просто сменить картинку, а погрузиться в быт отдаленных сел и обителей. Интервью публикует РИА Новости.

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По ее словам, речь не о создании новых видов туризма, а о переоткрытии ниш, которые внезапно заинтересовали больше путешественников. Среди них — поездки по монастырям и проживание в глубинке.

Также туристы активно записываются на мастер-классы по народно-художественным промыслам. Растет интерес и к агротуризму: люди хотят не просто посетить маленький город, но и поучаствовать в сборе урожая.

Это уже полноценное погружение в сельский быт. Эксперты отмечают, что внутренний туризм продолжает набирать популярность на фоне ограничений на выезд за границу.