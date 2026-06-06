Объявлена дата первого прямого рейса из Москвы на Занзибар

Прямое авиасообщение между Москвой и танзанийским островом Занзибар начнет работу 2 июля. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума объявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан, добавив, что страна рассчитывает к 2030 году принимать до 500 тысяч российских туристов ежегодно.

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Первый в истории прямой регулярный рейс из российской столицы на африканский курорт выполнит национальный перевозчик Air Tanzania. Полеты будут осуществляться трижды в неделю по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (аэропорт Внуково) — Занзибар на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 787 Dreamliner, способных перевозить сотни пассажиров за один рейс.

Ранее добраться до острова специй можно было только с пересадками через Стамбул, Доху или Дубай. Ожидаемая стоимость билета эконом-класса туда и обратно составит от 55 до 75 тысяч рублей.

Для туристов открываются возможности не только для пляжного отдыха на белоснежных берегах, омываемых Индийским океаном, но и для насыщенных экскурсионных программ. Всемирно известный Стоун-Таун — старейший «Каменный город» Занзибара, включенный в перечень наследия ЮНЕСКО, хранит дом, где родился и провел детство лидер группы Queen Фредди Меркьюри.

Любителей дикой природы привлекает национальный парк Джозани с его мангровыми рощами и эндемичными красными колобусами, а дайверов — коралловые рифы, окружающие архипелаг. Танзания также славится сафари в парках Серенгети и Нгоро-Нгоро, а возможностью покорить Килиманджаро.

При этом российским путешественникам на данный момент все еще требуется виза для въезда в Танзанию (можно оформить онлайн перед поездкой или по прилете в аэропорту за 50 долларов США). Тем не менее Москва и Дар-эс-Салам ведут переговоры о взаимной отмене визового режима, что в случае успеха способно в разы увеличить туристический поток.

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