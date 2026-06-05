Туристы не хотят отдыхать в Турции за 100 тыс. рублей

Новость о том, что в Турции немало вариантов туров на неделю для двоих за 100 тыс. руб. вызвала бурное обсуждение в телеграм-канале «Крыша ТурДома». По мнению некоторых участников этой беседы, представленные бюджетные отели имеют ряд изъянов, из-за которых они их бы никогда не выбрали. Проверили, часто ли встречаются замечания, на которые обращают внимание турагенты, в отзывах туристов на онлайн-площадках.

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Итак первым под пристальный взор наших читателей попал Barhan Hotel 3*. Основной претензией были клопы. Однако в комментариях гостей эта живность упоминается крайне редко, что не позволяет назвать проблему систематической. В отдельных отзывах упоминаются муравьи, особенно на нижних этажах и в санузлах. Есть несколько жалоб на тараканов.

Впрочем, основная масса жалоб касается другого. Самый частый повод для нареканий в 2026 году – уборка и состояние номеров. Гости пишут, что горничные выполняют свои обязанности нерегулярно, плохо моют санузлы и вообще в комнатах много пыли. Встречаются технические неисправности, бывают проблемы с горячей водой. Практически каждый второй негативный отзыв касается еды. Жалуются на однообразное меню, небольшой выбор, сухую курицу, плохой кофе и напитки из концентратов. Работа персонала также вызывает нарекания – отмечается грубость сотрудников, нежелание решать проблемы, игнорирование обращений.

Положительные отзывы есть, но их немного. Чаще всего отмечают близость к морю, хорошие виды из ресторана и части номеров, отдельных сотрудников, которые стараются помогать гостям. Один из гостей в марте 2026 года вообще назвал отель отличным семейным вариантом, похвалил питание, чистоту и расположение прямо у моря. Но такие отзывы скорее исключение на общем фоне.

Основной претензией к Sun Light Hotel 3* у читателей «Крыши ТурДома» была близость к автовокзалу Аланьи. Про автобусный терминал в отзывах действительно упоминают довольно часто, но в основном как особенность расположения, а иногда даже называют преимуществом. Кто-то считает, что это удобно для самостоятельных поездок в Анталью, Сиде, Манавгат и другие города. Но в целом замечания турагентов справедливы – некоторые гости жалуются на шум от автобусов и транспорта, особенно если окна номера выходят в сторону дороги или автовокзала. В отдельных отзывах упоминаются ранние отправления автобусов. От этого соседства обстановка выглядит менее курортной.

По свежим отзывам 2026 года о Kleopatra Smile Hotel 3* картина выглядит заметно лучше. Это не отель с восторженными отзывами, но и откровенно проблемным его туристы обычно не называют. Многие туристы пишут, что за свои деньги получают именно то, на что рассчитывали: простой городской отель без особых изысков. Расположение называют главным плюсом отеля. До пляжа Клеопатра несколько минут пешком, рядом магазины, кафе, остановки транспорта и центр города.

Самая частая претензия – староватая мебель, изношенная сантехника и общий «уставший» вид некоторых номеров. Озвученные турагентами претензии к еде объективны, но у всех бюджетных троек это слабая сторона. А вот никаких подтверждений краж в отеле, о которых говорят представители розницы, нам найти не удалось.

Ранее TourDom.ru писал, что в популярных премиальных отелях Турции закончились места на летние даты.