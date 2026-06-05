Россияне получат еще больше рейсов в Иорданию

Национальный перевозчик Иордании Royal Jordanian планирует расширить свое присутствие на российском рынке. В ближайшее время авиакомпания поставит программу в Акабу из Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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В рамках летнего расписания 2026 года Royal Jordanian уже выполняет 4 рейса в неделю между Москвой и Амманом на самолетах семейства Airbus A320. Новое направление в Акабу планируется обслуживать дважды в неделю на лайнерах A320neo. Продажа билетов, как ожидается, стартует в ближайшее время.

Как сообщил коммерческий директор перевозчика Карим Маклуф во время встречи с российскими туроператорами в Домодедово, за январь–апрель 2026 года пассажиропоток между аэропортом и Иорданией увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Генеральный директор Домодедово Андрей Никулин подчеркнул, что Royal Jordanian остается единственной авиакомпанией, выполняющей прямые рейсы между Россией и Иорданией. По его словам, запуск маршрута в Акабу станет важным этапом дальнейшего развития авиасообщения между двумя странами.