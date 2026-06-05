Раскрыта дата запуска прямых рейсов из России в Танзанию

Россия и Танзания запустят прямое авиасообщение между двумя странами. Его дату во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) раскрыла президент государства Восточной Африки Самия Сулуху Хасан, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Уточняется, что первый рейс из Москвы в Занзибар состоится 2 июля. Перелеты будет выполнять национальный перевозчик Air Tanzania.

Во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2026 президент Танзании также призвала российскую сторону активизировать экспорт в направлении этой африканской страны. По ее словам, местные власти планируют внести поправки в законодательство, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата.