Кто и зачем «не рекомендовал» россиянам ездить в Турцию

Утром 5 июня российские СМИ дружно напугали туристов заголовками из серии «Россиянам не рекомендуют ездить в Турцию». Новость быстро разошлась по лентам, однако при внимательном изучении выясняется: никаких официальных рекомендаций отказаться от посещений турецких курортов не появлялось.

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Судя по публикациям, источником нынешней волны стала история с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka. В конце мая перевозчик столкнулся с проблемами при выполнении полетной программы между Россией и Турцией, из-за чего были затронуты несколько тысяч туристов. Туроператоры предлагали клиентам, чьи вылеты оказались под вопросом, перенос поездки на другие даты или возврат средств. Именно эти рекомендации, адресованные конкретным туристам в период кризиса перевозки, некоторые СМИ интерпретировали как совет отказаться от поездок в Турцию вообще.

Между тем никаких ограничений на поездки нет. Туроператоры продолжают продавать туры в обычном режиме, авиасообщение между странами сохраняется, а на большинстве маршрутов Air Anka уже нашли замену.

Как ранее писал TourDom.ru, туристов пересаживают на рейсы других авиакомпаний, а Минтранс РФ и турецкая сторона договорились обеспечить перевозку пассажиров Air Anka силами Turkish Airlines и Corendon как минимум до середины июня. Большинство туристов уже отправлены на отдых альтернативными рейсами.

Дополнительный шум вокруг темы создали и очередные заявления бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который в связи с сообщениями о вирусе Коксаки в Турции вновь призвал россиян отказаться от поездок в страну. Однако и это является личным мнением эксперта, а не позицией государственных органов.

В России существует официальный механизм ограничений на туристические поездки за рубеж. Если в той или иной стране возникают серьезные угрозы безопасности граждан, соответствующую оценку публикует МИД РФ. После этого Минэкономразвития может рекомендовать туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на направление.

Именно такие решения принимались этой весной по ряду стран Ближнего Востока в период военного обострения.

Что касается Турции, то на сегодняшний день ни МИД РФ, ни Минэкономразвития не выпускали рекомендаций воздержаться от поездок в страну. Поэтому новости о том, что «россиянам не рекомендуют ездить в Турцию», можно считать как минимум сильным преувеличением, а как максимум фейком.