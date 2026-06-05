Появились туры в Турцию дешевле 50 тысяч рублей на человека

В системах онлайн-бронирования появились спецпредложения туров на Анталийское побережье Турции с вылетом из Москвы 23 июня. Несмотря на высокий спрос на премиальные гостиницы, отдельные турпакеты в бюджетные отели сейчас можно приобрести дешевле 50 тыс. руб. на человека.

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Наиболее доступный вариант – тур на 6 ночей в Barhan Hotel 3* в Аланье, расположенный примерно в 100 м от моря. Отдых в двухместном номере по системе «всё включено» обойдется в 95 тыс. руб., то есть в 47,5 тыс. руб. на человека при двухместном размещении (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 13:00 5 июня. – Ред.).

За 96 тыс. руб. на двоих можно отправиться в Kleopatra Sun Light Hotel 3* или Kleopatra Smile Hotel 3*, расположенные в центре Аланьи. А бюджета в 98,4 тыс. руб. достаточно для недельного отдыха в четырехзвездочном Sun Fire Beach Hotel.

Речь идет преимущественно о гостиницах бюджетного сегмента категории 3–4*. За отдых по системе ultra all Inclusive в популярных отелях 5* с вылетом из Москвы на те же даты придется заплатить значительно больше.

Так, тур в Lui Resort 5* в Сиде стоит от 284 тыс. руб. за двоих, или от 142 тыс. руб. на человека при размещении в номере Deluxe Land View. Поездка в Nirvana Cosmopolitan 5* в Анталье обойдется минимум в 287 тыс. руб., а в Voyage Sorgun 5* в Сиде – от 369 тыс. руб.

Во многих премиальных гостиничных комплексах уже закрыто бронирование наиболее доступных категорий номеров. Зачастую их раскупают еще на этапе ранних продаж, поэтому стоимость оставшихся вариантов размещения сейчас заметно выше.

Например, недельный отдых в Rixos Premium Tekirova 5* с вылетом из Москвы 23 июня стоит от 436 тыс. руб. за двоих. За турпакет в Ethno Hotel Belek 5* придется заплатить от 501 тыс. руб., а в Cullinan Golf Resort Belek 5* – от 798 тыс. руб. за двоих с размещением в двухуровневом номере Superior Duplex Swim Up площадью 68 кв. м.

Таким образом, рынок остается неоднородным: если в бюджетном сегменте еще можно найти туры дешевле 50 тыс. руб. на человека, то в популярных премиальных гостиницах свободными зачастую остаются лишь номера высоких категорий.

Ранее мы писали о спецпредложениях «Аэрофлота» на билеты из Москвы на Эгейское побережье Турции.