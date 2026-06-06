Один из любимых отелей россиян в Турции не открылся к сезону

Популярный у российских туристов отель Mövenpick Resort Antalya Tekirova этим летом так и не открылся. Туристы, отдыхающие в соседних гостиницах, сообщают, что территория комплекса остается пустой, а признаков подготовки к приему гостей не видно.Как выяснил TourDom.ru, причина может быть связана с затянувшейся историей продажи объекта. Владелец гостиницы, компания Tekirova Turizm Otelcilik, находится под управлением турецкого государственного Фонда страхования вкладов (TMSF), который еще в начале года выставил актив на продажу.

Первый аукцион был назначен на 18 февраля. Стартовая цена составляла 5,95 млрд турецких лир, а размер обязательного залога — 595 млн лир. Однако покупатель не нашелся. Затем фонд объявил повторные торги, которые должны были состояться 21 апреля.

Но и вторая попытка оказалась безрезультатной. По данным турецких отраслевых изданий Turizm Ekonomi и Yeni Asır, на объект не поступило заявок, поэтому открытый аукцион фактически провалился. После этого в TMSF начали рассматривать альтернативный сценарий — передачу гостиницы в аренду или под управление стороннему оператору, чтобы не оставлять комплекс простаивать еще один сезон.

История отеля связана с российским предпринимателем Исмаилом Лепиевым, хорошо известным на туристическом рынке Турции. На протяжении многих лет он владел рядом гостиничных активов на побережье и активно работал с российскими туристами. В 2019 году Лепиев дал большое интервью Hotline.travel, в котором рассказывал о развитии гостиничного бизнеса в Турции.

В дальнейшем предприниматель оказался фигурантом расследования турецких властей. Его структуры передали под контроль государства, а сам Лепиев был арестован по обвинениям в финансовых преступлениях и связях с организацией ФЕТО, которую Анкара считает причастной к попытке госпереворота 2016 года. Бизнесмен все обвинения отрицал.

Российские туристы и турагенты помнят гостиницу еще под брендом Euphoria Tekirova. Отель считался одним из самых заметных объектов курорта благодаря большой зеленой территории, просторному пляжу, семейной концепции и аквапарку. После перехода под бренд Mövenpick гостиница продолжала пользоваться спросом у россиян.

Судя по отзывам туристов, среди главных достоинств комплекса чаще всего называли территорию, море, питание и инфраструктуру для отдыха с детьми. Среди недостатков упоминались неоднородный уровень сервиса, работа персонала в высокий сезон: в частности, плохое качество уборки.