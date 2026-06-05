Во Вьетнаме сообщили о росте турпотока из России вдвое в 2025 году, страна ожидает еще больший прирост. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала заместитель министра иностранных дел страны Азии Тхи Тху Ханг Ле на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Количество российских туристов, посетивших Вьетнам в прошлом году, увеличилось вдвое. И мы ожидаем еще большего количества российских туристов в этом году», — сказала замглавы МИД.

Она объяснила ситуацию количеством прямых рейсов из разных городов двух стран, а также безвизовым режимом для россиян. Так им можно находиться в стране до 45 дней.

«Если говорить о привлечении турпотока из России во Вьетнам, я считаю, что наша страна должна улучшить сервис и увеличить количество прямых рейсов», — заключила Ле.

Ранее Вьетнам назвали одним из лучших направлений отдыха в Азии. Уточнялось, что он выигрывает за счет соотношения качества отдыха и бюджета.