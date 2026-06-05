Туристам предложили недорого слетать в Париж этим летом. Доступные цены агрегаторы предлагают при подборе маршрута из Сочи 22 июня. Если отправляться в эту дату, то билет обойдется в 9,8 тыс. руб. Но есть нюансы. Редакция TourDom.ru проверила, выгодно ли так экономить.

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Безусловно, в такой низкой цене кроются подводные камни. Это перелет двумя лоукостерами по тарифу с ручной кладью и очень длительной стыковкой в Ереване. По сути дела, получается даже стоповер длиной более суток, но обеспечить его себе туристу придется самостоятельно, поскольку система бронирования стыкует рейсы двух разных авиакомпаний.

Из Сочи можно улететь на Fly One Armenia, а уже из Звартноца на следующий день отправиться на борту WizzAir.

По данным онлайн-агрегаторов, 22 июня размещение в Ереване обойдется туристу минимум в 3 тыс. руб. По этой цене предлагают отели 3*. Прайс в четверках начинается от 5 тыс., в пятизвездочных – от 10 тыс. Но это без питания.

Самый оптимальный маршрут в тот же день из Сочи в Париж простраивается через Стамбул, где предлагается самостоятельно стыковать рейсы «Азимута» и Turkish Airlines. На пересадку отводится почти 5 часов – если без «ковров», то вполне комфортно. Такой вариант поездки обойдется в 30,3 тыс. с ручной кладью.

Путем простого математического подсчета получается, что сэкономить удастся от 10 до 17 тыс. в зависимости от выбора категории гостиницы. По факту выгода, конечно, окажется меньше, так как за сутки в Ереване турист потратит также деньги на такси и еду.