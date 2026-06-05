После пересадки на другой рейс у туристов потребовали доплаты за раннее заселение

Чаще всего туристы сталкиваются с переносом вылета чартерного рейса на более позднее время, но случаются и обратные ситуации. Причем, порой помимо бонуса в виде дополнительных часов на курорте туристам это оборачивается допрасходами. Об одном таком случае рассказала турагент в профессиональном тг-чате «Курилка ТурДома B2B».

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По словам специалиста, туристы приобрели тур в Египет с вылетом 23 июня в 01:00. Однако впоследствии рейс перенесли почти на шесть часов раньше – на 22 июня в 19:00. В результате отдыхающие окажутся в стране назначения не утром, как планировали изначально, а уже около часа ночи. И им придется около 13 часов ждать размещения в номере.

«При всем при этом сейчас туроператор пишет, что рассчитал ранее заселение и просит за это 98 у. е. Но ведь туроператор сам сместил даты вылета, это не вина туристов», – написала турагент.

Ситуация вызвала обсуждение среди коллег. Главный вопрос – должны ли туристы оплачивать раннее заселение, если необходимость в нем возникла из-за изменения времени вылета, инициированного туроператором.

Как пояснила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, изменение даты и времени перевозки может рассматриваться как изменение существенных условий договора.

«В одностороннем порядке существенные условия туроператор не может изменять, это запрещает ст. 310 ГК РФ. Соответственно, если туроператор выставляет в одностороннем порядке изменение дат, а это существенное условие договора, то турист вправе требовать компенсации убытков и затрат, вызванных таким изменением», – отметила эксперт.

По ее словам, в подобной ситуации туристы могут настаивать на предоставлении раннего заселения без дополнительной оплаты. Если же доплату все-таки придется внести, после возвращения с отдыха они вправе обратиться к туроператору с претензией о возмещении расходов. В случае отказа вопрос может быть решен в судебном порядке.

Подобные споры возникают не впервые. Этой весной TourDom.ru неоднократно писал о претензиях туристов к изменениям в программах полетов в страны Юго-Восточной Азии. В отдельных случаях корректировки расписания приводили к тому, что путешественники фактически теряли часть оплаченного отдыха, а турагентам приходилось объяснять клиентам, почему отпуск оказался короче запланированного. Нынешняя ситуация отличается тем, что перенос выполнен не на более позднее, а на более раннее время. Однако и здесь изменение перевозки по инициативе туроператора может привести к дополнительным расходам и неудобствам для туристов.

Ранее мы написали, что туристы боятся увольнения из-за переноса рейса с Пхукета на 4 дня.