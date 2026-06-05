Азиатский лоукостер заинтересован в запуске рейсов в Казань

Азиатский лоукостер AirAsia рассматривает возможность запуска рейсов в Казань из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов по итогам встречи с генеральным директором Capital A, сооснователем AirAsia Group Тони Фернандесом на площадке ПМЭФ.

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По информации пресс-службы главы республики, Тони Фернандес представил возможности авиакомпании, выполняющей внутренние и международные перевозки более чем по 400 направлениям в 25 странах. В ходе переговоров он предложил изучить перспективы запуска авиасообщения между Казанью и маршрутной сетью перевозчика.

По мнению руководства AirAsia, появление таких рейсов позволит укрепить транспортные и деловые связи Татарстана со странами Юго-Восточной Азии за счет широкой сети стыковочных маршрутов авиакомпании.

Рустам Минниханов, в свою очередь, заявил о заинтересованности республики в развитии сотрудничества с перевозчиком, в том числе в организации прямого авиасообщения с использованием возможностей AirAsia.

Отметим, что еще в ноябре 2025-го Тони Фернандес заявлял о намерении в течение 6 месяцев запустить рейсы лоукостера между Бангкоком и Москвой. Тогда Минтранс России выразил готовность рассмотреть соответствующие предложения, однако практических результатов никаких нет.