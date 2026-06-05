S7 откроет прямые рейсы из Владивостока в Гуанчжоу

Авиакомпания S7 Airlines с 27 октября запускает регулярные рейсы между Владивостоком и китайским Гуанчжоу, сообщает пресс-служба перевозчика.

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Перелеты будут выполняться два раза в неделю. Время в пути составит около 5 часов 10 минут. Новый маршрут расширит возможности для путешествий жителей Дальнего Востока в южные регионы Китая. Гуанчжоу считается одним из крупнейших деловых и туристических центров страны, а также важным транспортным узлом с широкой сетью международных и внутренних рейсов.

Сейчас добраться из Владивостока в Гуанчжоу можно самолетами китайской авиакомпании China Southern Airlines, однако они выполняются с промежуточной посадкой в Харбине. После запуска программы S7 пассажиры получат возможность летать по этому направлению без пересадок.

Китай остается одним из самых востребованных зарубежных рынков для жителей Приморья. В настоящее время S7 уже выполняет из Владивостока прямые рейсы в Пекин и Шанхай. С открытием сообщения с Гуанчжоу маршрутная сеть перевозчика в КНР станет еще шире.

В аэропорту Владивостока рассчитывают, что новый рейс будет востребован как у туристов, так и у деловых путешественников. Дополнительное авиасообщение также должно способствовать росту туристического обмена между Россией и Китаем.