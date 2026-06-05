Турпоток в Таиланд из России вырос почти на 40%

Таиланд продолжает оставаться самым популярным азиатским направлением для российских путешественников. За последние три года количество авиабилетов из России в эту страну увеличилось на 36,3%, а доля покупок авиабилетов в Таиланд выросла на 15%.

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Спрос на поездки в Таиланд имеет выраженную сезонность: первый подъем наблюдается в начале октября, а пик приходится на новогодние праздники. Наиболее спокойные месяцы — май и август. Это подтверждает феномен «зимовки», когда россияне предпочитают проводить холодный сезон в теплом климате. Средняя продолжительность поездки составляет 19 дней, а медианная — 15 дней, что говорит о том, что многие туристы остаются в стране на длительный срок.

Согласно статистике, почти половина путешественников в Таиланд — миллениалы (45%), за ними следуют поколение X и зумеры (по 19%). На поколение альфа приходится 12% путешественников. В основном билеты в Таиланд покупаются в одиночку (65%), парные путешествия составляют 18%, семейные — 15%, а групповые — всего 2%. Поездки в Таиланд обычно планируются заранее, в среднем авиабилет приобретается за 38 дней до вылета.

Вячеслав Дусалеев также отметил Газете.Ru растущий интерес к России как к перспективному рынку для тайских путешественников и делового туризма. В настоящее время основными источниками въездного туризма в Россию остаются страны СНГ (72,9%) и Азии (13,6%), среди которых выделяются Индия и Китай. Задачи на будущее включают развитие инфраструктуры для увеличения потока тайских туристов и деловых путешественников в Россию, а также расширение возможностей для тайского бизнеса на российском рынке.

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