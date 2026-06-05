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В Белоруссии откроют второй туристический центр Союзного государства

TourDom

В Белоруссии в 2027 году планируют открыть туристический информационный центр Союзного государства. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил государственный секретарь СГ Сергей Глазьев.

В Белоруссии откроют второй туристический центр Союзного государства
© ТАСС

По его словам, сейчас профильные ведомства двух стран совместно работают над запуском первого объекта.

«Создается центр информационно-туристического обслуживания, он расположен в Смоленске. В будущем году мы планируем аналогичный центр создать в Белоруссии», – рассказал Глазьев.

Он отметил, что спрос на поездки между Россией и Белоруссией продолжает расти. По словам госсекретаря, многие путешественники, которые раньше выбирали дальнее зарубежье, теперь все чаще обращают внимание на соседнюю республику.

«Граждане с интересом обнаружили, что в Белоруссии много красивого, интересного и полезного», – подчеркнул Глазьев.

О планах по созданию сети туристических центров Союзного государства впервые объявили осенью 2024 года. Предполагается, что такие площадки будут помогать туристам получать информацию о маршрутах и достопримечательностях двух стран, а также участвовать в разработке совместных туристических программ для путешествий по России и Белоруссии.