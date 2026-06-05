В Белоруссии откроют второй туристический центр Союзного государства

В Белоруссии в 2027 году планируют открыть туристический информационный центр Союзного государства. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил государственный секретарь СГ Сергей Глазьев.

По его словам, сейчас профильные ведомства двух стран совместно работают над запуском первого объекта.

«Создается центр информационно-туристического обслуживания, он расположен в Смоленске. В будущем году мы планируем аналогичный центр создать в Белоруссии», – рассказал Глазьев.

Он отметил, что спрос на поездки между Россией и Белоруссией продолжает расти. По словам госсекретаря, многие путешественники, которые раньше выбирали дальнее зарубежье, теперь все чаще обращают внимание на соседнюю республику.

«Граждане с интересом обнаружили, что в Белоруссии много красивого, интересного и полезного», – подчеркнул Глазьев.

О планах по созданию сети туристических центров Союзного государства впервые объявили осенью 2024 года. Предполагается, что такие площадки будут помогать туристам получать информацию о маршрутах и достопримечательностях двух стран, а также участвовать в разработке совместных туристических программ для путешествий по России и Белоруссии.