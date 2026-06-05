Иностранца с когтями льва остановили в аэропорту Иркутска

Таможенники, работающие в воздушной гавани столицы Иркутской области, обнаружили в багаже пассажира из Пекина когти крупного представителя семейства кошачьих.

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В чемодане 47-летнего иностранца найдены дериваты, подлежащие обязательному декларированию. Пять предметов, оказавшихся когтями льва, сотрудники таможни заметили благодаря рентгену, пояснили в сибирском управлении ведомства.

По словам нарушителя, львиные когти ему подарил друг. Иностранный гражданин не подозревал, что о наличии в багаже подобных сувениров необходимо ставить в известность таможню. Разрешительных документов на перевозку когтей у мужчины не было.

Экспертиза подтвердила, что упомянутый груз подпадает под действие Конвенции, регламентирующей обращение с видами дикой флоры и фауны, которым грозит исчезновение.

Когти изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Фигуранту придется заплатить штраф.