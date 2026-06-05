«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Минеральных Вод в Стамбул

Авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять регулярные рейсы между Минеральными Водами и Стамбулом. Первый самолет отправился в Турцию вечером 4 июня с полной коммерческой загрузкой и уже на следующее утро вернулся обратно, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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В летнем расписании рейсы будут выполняться два раза в неделю. Вылеты из Минеральных Вод запланированы по четвергам и воскресеньям, обратные из Стамбула по пятницам и воскресеньям. На маршруте используются самолеты Airbus A320 с салонами бизнес и экономкласса.

Стамбул остается одним из самых востребованных зарубежных направлений у российских туристов благодаря большому количеству стыковок в аэропорту, а также возможностям для самостоятельных путешествий по Турции и другим странам.

Помимо нового маршрута, группа «Аэрофлот» выполняет прямые рейсы из Минеральных Вод в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Ереван и Анталью.