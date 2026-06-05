Что туристы включаю в маршрут по Шанхаю наряду с достопримечательностями

Во время своей первой поездки в Китай в середине мая швейцарская туристка Миа Бернауэр включила в программу визита в Шанхай пункт, который многим может показаться неожиданным: покупку очков. Она приобрела сразу две пары очков для коррекции близорукости - в разных стилях, чтобы менять их под настроение.

Планируя поездку в Шанхай, Бернауэр прочитала в интернете, что в городе можно купить качественные очки по доступным ценам. На ее решение также повлияли ролики в TikTok, где иностранные туристы делились впечатлениями от покупок в Шанхайском международном центре очков (Shanghai International Glasses City) - крупном центре продажи очков в самом сердце города.

"Здесь действительно отличный выбор. Есть мировые бренды хорошего качества, но цены в два раза ниже, а иногда и еще дешевле, чем в Швейцарии", - рассказывает 24-летняя Бернауэр, которая провела в Шанхае пять дней.

Бернауэр - далеко не единственная. Сегодня многие иностранные туристы включают центр очков в свой маршрут по Шанхаю наряду с традиционными достопримечательностями - например, пошивом ципао (традиционное китайское платье. - Прим. ред.) на заказ на рынке или дегустацией местных деликатесов вроде сяолунбао (традиционное китайское блюдо, нежные пельмени с супом. - Прим. ред.).

На популярном туристическом сайте TripAdvisor четырехэтажный Shanghai International Glasses City на улице Чжунсинлу входит в пятерку самых популярных городских объектов наряду с набережной Бунд, садом Юй Юань и районом Синьтяньди. Открытый в 2007 году рынок очков, выросший из оптовых площадок, предлагает розничные цены примерно вдвое ниже, чем в обычных оптиках, а в последние годы стал особенно популярен в зарубежных социальных сетях. Многие владельцы магазинов говорят, что заметный рост числа иностранных покупателей начался еще в прошлом году, а в этом году поток стал еще больше. По их словам, некоторые иностранные гиды уже самостоятельно приводят сюда туристические группы.

В 2024 году Китай значительно расширил политику безвизового транзита. К 2025 году число стран с односторонним безвизовым режимом выросло до 48, а количество стран с взаимным безвизовым режимом - до 29. Кроме того, 65 пограничных пунктов начали предоставлять возможность 240-часового безвизового транзита.

На фоне роста въездного туризма Шанхай продолжает укреплять позиции первого пункта назначения для иностранных путешественников, прибывающих в Китай. По данным Шанхайского управления культуры и туризма, в прошлом году город принял более 9,36 млн иностранных гостей - почти на 40 процентов больше, чем годом ранее, что стало новым рекордом. В первые два месяца 2026 года число иностранных туристов в Шанхае достигло почти 1,15 млн человек, увеличившись на 21,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туристы отмечают дружелюбие и профессионализм продавцов, а также огромный выбор оправ

Хуа Сяочунь, владелец одного из магазинов на рынке, рассказывает, что сначала резко вырос поток покупателей из России, а теперь к нему приезжают клиенты со всего мира - главным образом из Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Многие приезжают уже подготовленными и привозят с собой готовые рецепты на очки, чтобы не проходить проверку зрения на месте.

"Покупатели из Европы и США обладают высокой покупательной способностью. Некоторые сразу выбирают понравившуюся модель и без лишних разговоров расплачиваются. Другие любят торговаться - вероятно, гиды заранее рассказывают им о культуре переговоров с частными продавцами в Китае", - говорит Хуа.

По словам иностранных покупателей, их привлекают не только цены, но и качество, а также скорость обслуживания. Туристы особенно отмечают дружелюбие и профессионализм продавцов, а также огромный выбор оправ. На рынке работают сотни магазинов, и ассортимент каждого зависит от вкусов владельца. Хуа говорит, что делает ставку на модные и современные модели.

"У иностранцев обычно другие эстетические предпочтения, чем у местных покупателей. Им нравятся яркие и смелые дизайны. Большинство китайских клиентов доверяют рекомендациям продавцов, а иностранцы чаще уверены в собственном выборе", - добавляет он.

Многие продавцы вспоминают случаи, когда иностранные туристические группы покупали более 20 пар очков за один раз. По словам Хуа, особенно популярны у иностранцев солнцезащитные очки. Он приводит пример клиента из США, который за один день купил несколько пар, а через два дня вернулся за новыми - в общей сложности более десятка пар, вероятно, в подарок родственникам и друзьям.

15 мая на стойке продавщицы Тун Цинъин более 20 пар очков, изготовленных на заказ, ожидали иностранных клиентов, которые должны были забрать их в выходные. Еще около 20 заказов она в тот же день отправила экспресс-доставкой в гостиницы покупателей. Тун немного говорит по-английски и выучила профессиональные термины, связанные с подбором очков. Ее магазин считается одним из самых популярных среди иностранных клиентов, которые составляют значительную часть покупателей.

Недавний рост числа иностранных клиентов связан, в частности, с российской покупательницей, которая в апреле приобрела очки и опубликовала видео о своем опыте в Сети. Ролик набрал более 100 тысяч просмотров.

Российская туристка София Павлова, посетившая магазин Тун 15 мая, приехала туда именно после просмотра этого видео.

"В России очки стоят гораздо дороже - почти в два-три раза больше, чем здесь. И если в России их делают неделю, то здесь я получаю готовые очки всего за 30 минут", - говорит 27-летняя Павлова, впервые приехавшая в Китай вместе с мужем.

Среди их планов в Шанхае также были осмотр гибридного автомобиля китайского бренда и покупка модной одежды для своей собаки.

Фото: Российская Газета

Чтобы лучше обслуживать иностранных клиентов, администрация рынка рекомендовала магазинам подготовить таблицы для проверки зрения на английском языке и принимать оплату международными банковскими картами. Кроме того, в торговом центре планируют установить многоязычные указатели и усилить работу информационной службы на иностранных языках.

Эксперты отмечают, что въездной туризм в Шанхае постепенно меняется: акцент смещается с простого посещения достопримечательностей на сочетание сервиса и потребления. Конкурентным преимуществом города становится сочетание развитых производственных сервисов - финансов и логистики - с повседневными услугами, такими как продажа очков и ресторанный бизнес.

Ван Хун, депутат городского Собрания народных представителей Шанхая, считает, что необходимо максимально использовать преимущества безвизового режима и превращать их в возможности для развития потребления и повышения качества услуг. По его словам, ключевое значение здесь имеют качественные городские сервисы - улучшение платежных систем, оформление tax free и многоязычное обслуживание.