Юрист назвал причины установления запрета на выезд за рубеж

Юрист Русяев назвал причины установления запрета на выезд за рубеж
Юрист Илья Русяев предупредил, что долги, ошибки в загранпаспорте и малый остаточный срок его действия могут помешать поездке за рубеж.
В беседе с «Абзацем» он рассказал, что ограничение на выезд возможно при долгах, переданных приставам: от 30 тыс. рублей по обычным требованиям и свыше 10 тыс. рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью или ущербу от преступления.
«Запрет появляется не сразу. Сначала суд, затем исполнительное производство, пять дней на оплату — и затем постановление, которое уходит в Погранслужбу ФСБ», — прокомментировал Русяев.
Юрист посоветовал заранее проверить данные на сайте ФССП и «Госуслугах», а также убедиться, что в загранпаспорте нет опечаток и хватает срока действия для въезда в выбранную страну.
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