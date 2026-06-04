Ажиотаж на люкс: что происходит с продажами туров в Турцию

Турецкое направление продолжает удивлять контрастами. Пока одни турагенты жалуются на спад спроса и снижение глубины продаж, другие фиксируют частичный стоп-сейл в популярных пятизвездочных отелях на самые востребованные даты в летние месяцы.

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«Что бы ни говорили про спад продаж, но качественные отели грузятся хорошо, и агентам приходится подыскивать туристам замены», – прокомментировал ситуацию Сергей Нисневич, директор турагентства «Бюро путешествий».

По его словам, полной остановки продаж на все лето нет. Но в тех отелях, которые турагенты очень активно продавали на раннем бронировании, на многие даты уже нет стартовых категорий номеров – это, в частности, Voyage Belek, Liu Resorts, Maxx Royal Kemer, Cullinan, Rixos Tekirova.

Впрочем, представители турецкого турбизнеса, комментарии которых получила редакция TourDom.ru, считают: единой картины загрузки не существует – всё зависит от конкретного временного отрезка и сегмента.

«В какие-то даты отели закрывают продажи, в другие – есть свободные номера. На весь сезон остановка продаж быть не может», – уверен Сами Йылмаз, представитель отеля Nirvana Cosmopolitan.

По его оценкам, текущий сезон не демонстрирует кардинальных отличий от прошлогоднего.

Еще в феврале, как ранее сообщал TourDom.ru, спрос на люксовые объекты был рекордным. Продажи опережали показатели прошлого года в наиболее популярных гостиницах сегмента luxury. В частности, отель Cullinan Belek из-за высокой загрузки даже досрочно свернул акцию раннего бронирования.

Турецкие эксперты подтверждают этот тренд.

«Премиум и люкс действительно грузятся хорошо, а отели среднего сегмента и ниже не очень», – констатирует независимый турецкий эксперт Адем Чичек.

Однако, несмотря на ажиотаж вокруг «пятерок» высокого уровня, общий прогноз по турпотоку из РФ в Турцию в этом году остается сдержанным. Эксперты не ожидают, что количество россиян на курортах заметно превысит прошлогодние цифры. Главная причина не в отсутствии желания туристов, а в дефиците кресел.

«Рейсов не так много, как в прошлом году. Сокращение перевозки из России в Турцию негативно повлияет на число туристов», – отмечает Адем Чичек.

Напомним, количество запланированных полетов в Анталью на лето-2026 снизилось по сравнению с тем, что было изначально заявлено. Одна из причин – ограничение срока действия сертификата эксплуатанта AZUR air до 8 июня, что вынудило авиакомпанию сократить свою программу. Другой фактор – турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind прекратили полеты в Россию из-за отсутствия допусков.

Таким образом, текущую ситуацию можно охарактеризовать как «сужение рынка»: россияне, обладающие средствами и готовые их тратить, активно бронируют лучшие отели, закрывая их продажи. В то же время массовый сегмент грузится не очень быстро.