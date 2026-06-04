В Турции начали вводить запрет на курение в популярных местах

В провинции Анталья стартовала программа по созданию «пляжей без табачного дыма». Инициатива реализуется в рамках проекта «Голубое Средиземноморье» и направлена на защиту морской экосистемы, сокращение загрязнения окурками и формирование более комфортных условий для отдыхающих.

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Как сообщил губернатор Хулуси Шахин, первой локацией, где начали действовать новые правила, стал знаменитый Капуташ в районе Каш. А уже завтра, 5 июня, ограничения введут на пляжах Лара, Белек Бич, Чамьюва и Бич Парк. В перспективе проект распространят и на Коньяалты.

Для курящих посетителей планируется создание специальной инфраструктуры и выделенных зон или отдельных кабин с минимальным расстоянием между ними в 200 м. За нарушение установленных правил предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Турции.

Инициатива является частью более широкой экологической программы, в которую также входят меры по сокращению использования одноразовых пластиковых бутылок, установка пунктов для пополнения запасов воды и проекты по очистке моря от мусора.

При этом речь пока не идет о тотальном запрете курения на всем побережье Турции. Программа в настоящее время касается прежде всего общественных зон Антальи. Власти провинции призвали владельцев гостиничных комплексов присоединиться к инициативе, но обязательное введение ограничений на них сейчас не распространяется.

Параллельно Министерство здравоохранения Турции работает над более масштабным законопроектом. Согласно обсуждаемым предложениям, в ближайшие годы местные власти намерены постепенно сокращать количество общедоступных мест для курения, параллельно вводя ограниченное число специальных зон для употребления табака. А к 2040-му в стране хотят полностью запретить продажу сигарет.