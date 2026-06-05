Почему в этом сезоне Занзибар не станет новым Египтом

Прямые рейсы Air Tanzania из Москвы на Занзибар стартуют 2 июля — это уже решённый вопрос. Росавиация разрешила полёты, билеты вот-вот поступят в продажу. Однако российского туриста на африканском направлении ждут два ключевых барьера: въездная виза (пока её отменили только в одну сторону, россиянам она всё ещё нужна) и невозможность расплатиться картой «Мир». Власти двух стран ведут переговоры по обоим пунктам — и если они увенчаются успехом, Занзибар станет серьёзным конкурентом Турции и Египту.

Рейсы: вопрос техники решён

2 июля национальный авиаперевозчик Танзании Air Tanzania впервые в истории начнёт выполнять регулярные рейсы из Москвы. Полёты по маршруту Дар-эс-Салам — Занзибар — Москва запланированы три раза в неделю на комфортабельных Boeing 787 Dreamliner. Росавиация выдала необходимые разрешения 28 мая, и все организационные вопросы, связанные с допуском перевозчика, уже согласованы.

Билетов в продаже пока нет, но, по данным АТОР, ориентировочная стоимость перелёта туда-обратно составит от 55 до 75 тысяч рублей. Программа полётов заявлена до 24 октября, так что желающих успеть на экзотический пляжный отдых летом будет немало. Вопрос с билетами, по сути, уже технический — и туроператоры, и СМИ обсуждают его как решённый.

Виза: отмены пока нет, но переговоры идут

Казалось бы — вот он, долгожданный прорыв. Однако упростить туристу жизнь одним только рейсом не получится. Для въезда в Танзанию российским туристам по-прежнему требуется виза, которую можно оформить онлайн. Полноценного безвизового режима пока нет.

Но обнадёживающие сигналы поступают с самых верхов. В конце мая МИД РФ официально подтвердил, что Москва и Дар-эс-Салам ведут переговоры об упрощении визовых правил. По данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, переговоры о введении безвизового режима действительно ведутся, а их итогом может стать взаимная отмена виз.

Прогнозы экспертов впечатляют: при успешном упрощении визового режима взаимный турпоток между Россией и Танзанией может превысить 80 тысяч поездок — намного серьёзнее нынешнего интереса.

Карта «Мир»: пока только мечты

Платить по старинке — наличными долларами — тоже не хочется. Перспектива запуска карты «Мир» в Танзании прямо сейчас обсуждается на высшем уровне: помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что в Танзании в перспективе могут начать принимать карты российской платёжной системы.

Впрочем, пока это только планы. На практике ни один из доступных открытых источников не подтверждает, что карты «Мир» уже где-то в Танзании работают. По состоянию на начало июня 2026 года туристам всё равно придётся везти с собой наличные доллары или пользоваться альтернативными способами оплаты.

Фактор президентского визита

Переговоры по безвизу и картам «Мир» набирают обороты не в вакууме. В самый разгар ПМЭФ, 3–5 июня, в Москве с трёхдневным государственным визитом находится президент Танзании Самия Сулуху Хасан. В Кремле прошли переговоры в узком и расширенном составе.

Товарооборот между странами пока не превышает 400 миллионов долларов, но растёт — в прошлом году он увеличился на 20%. Уже в ближайшее время Россия и Танзания планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Кроме того, министр транспорта РФ Андрей Никитин подчеркнул, что рейсы будут интересны не только туристам, но и деловым путешественникам: поток совместных проектов растёт, и удобная логистика здесь критически важна.

Что в сухом остатке?

Прямой рейс до Занзибара — это прорыв, которого российский туристический рынок ждал годами. Без него любые разговоры о массовом туристическом потоке были бы бессмысленны. Но одного рейса мало.

Главные препятствия на пути к тому, чтобы Занзибар стал действительно массовым направлением, хорошо известны. Первое — виза: пока её не отменят, многие туристы, особенно спонтанные путешественники, будут выбирать более простые в плане въезда Турцию или Египет. Второе — карты «Мир»: в эпоху, когда Visa и Mastercard для россиян недоступны, возможность расплачиваться привычной картой за границей становится критическим фактором.

Переговоры по обоим пунктам уже ведутся на высоком уровне. И если они увенчаются успехом в обозримом будущем, Танзания действительно сможет перетянуть на себя часть турпотока из стран, которые сейчас кажутся российским туристам более привычными и доступными. Пока же остаётся ждать официальных решений — и надеяться, что следующий летний сезон пройдёт уже по-настоящему безвизовому и безналичному сценарию.