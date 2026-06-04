Индонезия активизирует привлечение туристов из Китая

Власти Индонезии усиливают продвижение своих туристических направлений в Китае. Об этом сообщает Antara News.

© globallookpress

В мае текущего года в Шанхае и Гуанчжоу прошли бизнес-мероприятия, во время которых индонезийские туристические компании встречались с китайскими партнерами и туроператорами. Были представлены различные туристические продукты, ориентированные на конкретные интересы – от оздоровительного и морского туризма до культурного и природного туризма. По итогам встреч стороны предварительно договорились о сотрудничестве на сумму свыше 6 млн долларов США (около 440 млн рублей). Предполагается, что оно принесет Индонезии почти 15 млн долларов США (примерно 1,1 млрд рублей).

«Мы надеемся, что эта инициатива поможет увеличить поток китайских туристов в Индонезию», – отметила заместитель министра туризма по маркетингу Индонезии Ни Маде Аю Мартини.

По данным министерства туризма Индонезии, в первом квартале 2026 года Индонезию посетили почти 357,7 тыс. гостей из Китая, что на 25,1 процента больше, чем в тот же период 2025 года – около 285 тыс. туристов.

В 2025 году Индонезию посетили более 1,3 млн туристов из Китая. По этому показателю Китай занял четвертое место среди стран, граждане которых чаще всего приезжали в Индонезию, уступив только Сингапуру, Малайзии и Индии. В 2026 году министерство туризма рассчитывает принять от 1,5 до 1,7 млн туристов из Китая.

Рост турпотока во многом связан с расширением авиасообщения между странами. Шанхай и Гуанчжоу остаются ключевыми транспортными узлами для китайских туристов, направляющихся в Индонезию. По словам Аю Мартини, количество прямых рейсов из различных городов Китая по таким направлениям, как Бали, Джакарта, Сурабая и Манадо, продолжает увеличиваться.