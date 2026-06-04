Сеть гостиниц Melia отказалась от управления отелями на Кубе

Испанская гостиничная сеть Melia Hotels International прекратит управление, продвижение и использование своих брендов в 15 отелях на Кубе. Компания объяснила решение ухудшением экономической ситуации на острове, а также правовыми и геополитическими рисками.

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Как сообщила Melia, владельцев гостиниц уведомили о расторжении соглашений еще 26 мая. Решение приняла португальская дочерняя компания сети Ilha Bela Gestao e Turismo Ltd., которая управляла объектами.

Под ограничения попали гостиницы в Гаване, Варадеро, на Кайо-Санта-Мария, Кайо-Коко и в Ольгине. Среди них есть объекты, работавшие под брендами Paradisus, Sol, Melia, Innside и The Melia Collection.

В компании отметили, что большинство этих отелей уже были закрыты из-за энергетического кризиса и снижения туристического потока на Кубу. В Melia заявили, что дальнейшая работа стала затруднительной из-за факторов, которые оператор не может контролировать и которые влияют на безопасность, законность и эффективность управления объектами.

При этом сеть полностью с Кубы не уходит. На специализированном сайте Melia по-прежнему представлено около 20 отелей компании в Гаване, Тринидаде, Варадеро, на Кайо-Коко, в Сьенфуэгосе и Сантьяго-де-Куба.

Решение Melia стало еще одним свидетельством кризиса в туристической отрасли Кубы. По данным Национального управления статистики и информации страны, с начала 2026 года остров посетило менее половины от числа туристов, приехавших за тот же период годом ранее.

Эксперты связывают спад с продолжающимися перебоями в энергоснабжении, сокращением авиасообщения, а также обострением отношений между США и Кубой. Для туристов это может означать дальнейшее сокращение гостиничного предложения на одном из самых популярных карибских направлений.