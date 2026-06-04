В России высказались об отмене визового режима с еще одной страной

Отмена визового режима между Россией и Бангладеш теоретически возможна, однако быстрого решения ждать не стоит, отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она указала, что для этого требуется подготовка межправительственного соглашения.

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«Желание со стороны Бангладеш стопроцентное, но мы всегда анализируем и свою сторону — учитываем безопасность и многие моменты. Сначала надо с правительством согласовать, на межправительственном уровне подписать соглашение, а потом уже оно реализуется. Это дело не одного дня, это точно», — пояснила депутат.

Она отметила, что возглавляет группу по связям с Бангладеш в Госдуме и недавно участвовала во встрече с высокопоставленным представителем парламента этой страны. На переговорах, уточнила Журова, обсуждались в том числе визовые вопросы, трудовые ресурсы и защита прав работников.

По словам парламентария, новый российский посол в Бангладеш активно продвигает темы, которые ранее находились на паузе. Она также добавила, что Бангладеш — дружественно настроенная страна с населением около 200 миллионов человек, и многие ее граждане хотят работать в России.

Ранее политолог, основатель и руководитель Института политики, правозащиты и управления (IPAG), профессор Вортонской школы бизнеса Сайед Мунир Хасру заявил, что Бангладеш следует отменить визовый режим с Россией, и для этого существуют необходимые механизмы. При этом Хасру подчеркнул, что Москва и Дакка имеют потенциал в сфере рабочих ресурсов, назвав привлечение трудовых кадров из южноазиатской республики перспективным для России направлением.