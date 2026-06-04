«Оказалось, что мы лишние»: туристы с детьми провели ночь возле лобби в отеле

Неожиданно неприятно началась поездка для семьи туристов с двумя детьми в Китай. Они забронировали тур с проживанием в нескольких отелях. Прилетев 30 мая в субботу в Санью, они надеялись заселиться в Horizon Resort & Spa Yalong Bay, где они оплачивали размещение до 8 июня. Но, как рассказал редакции TourDom.ru их турагент, сразу почувствовали что-то неладное:

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«При проверке гидом в трансфере оказалось, что мы – четыре лишних человека. Он сказал: “Мы, конечно, вас довезем, но у меня нет вас в листе в трансфере”. На ресепшен выяснилось, что у него нет нашего бронирования», – удивляются туристы.

Они попытались оперативно разрешить ситуацию, но в выходные это было непросто. В принимающей компании заявки не нашли, как и свободных номеров выбранной категории, и предложили разместиться в этом же отеле в комнате классом выше, но за доплату. Это отдыхающих не устроило. Попытки турагента в России найти ответ на горячей линии туроператора тоже не увенчалась успехом.

«В итоге семья с двумя маленькими детьми провела ночь возле лобби в какой-то гостевой комнате без туалета, без ванны, без всего», – говорит турагент.

Урегулировать вопрос удалось только на следующий день. Представители принимающей компании предложили заселиться за их счет:

«Они пошли навстречу и предложили единственный отель, в котором есть место для нас. Это отель Holiday Inn. Далее они уже самостоятельно будут решать вопросы с туроператором по оплате проживания. Но категория здесь другая. Нам просто дали большой номер, который по цене подогнали под первоначальный отель на первой линии», – не очень довольны альтернативой отдыхающие.

Здесь им предстоит жить еще 4 ночи. Однако их не отпускают переживания на счет дальнейшей судьбы в Китае, так как впереди у них еще два переезда с отдыхом в других гостиницах. В туроператорской компании журналиста TourDom.ru заверили, что перепроверили данные и «контролируют детали дальнейшего маршрута семьи по Китаю»: