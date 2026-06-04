РСТ назвал нулевой вероятность запрета шенгенских виз для россиян

Вероятность запрета шенгенских виз для россиян «уже завтра» практически нулевая: подобные ограничения потребуют от нескольких месяцев до нескольких лет. Об этом в четверг, 4 июня, заявил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

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— Изменения в визовой политике требуют прохождения нескольких уровней: обсуждение в рабочих группах (Visa Working Party), согласование в Комитете постоянных представителей, а затем формальное решение на уровне министров JHA (Совета по юстиции и внутренним делам). Полноценный запрет туристических виз потребовал бы изменения Визового кодекса, что занимает месяцы, а иногда и годы, — отметил Абасов в беседе с ТАСС.

Утром 4 июня издание Politico писало, что ряд европейских стран выступил за ужесточение правил въезда для российских туристов в Шенгенскую зону. Отмечается, что министры 11 государств направили совместное письмо главе дипломатии ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. В обращении содержится призыв пересмотреть действующую визовую политику в отношении граждан России.

Страны Шенгенской зоны выдали россиянам в 2025 году около 175 тысяч виз для многократного въезда, что на 21 процент меньше в сравнении с показателями 2024 года.