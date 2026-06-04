Таиланд ввел новые ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах

Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) ужесточило правила перевозки пауэрбанков на авиарейсах. Новые требования касаются не только емкости внешних аккумуляторов, но и их использования во время полета.

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Согласно обновленным правилам, пауэрбанки по-прежнему разрешено перевозить только в ручной клади. Размещать их в зарегистрированном багаже запрещено.

Кроме того, пассажирам больше нельзя хранить внешние аккумуляторы на верхних багажных полках. Устройство должно находиться в быстром доступе – например, в личной сумке под сиденьем, кармане кресла или при себе. Заряжать телефоны, планшеты и другие устройства во время полета тоже нельзя, как и подключать к питанию сами пауэрбанки.

Власти объясняют ограничения риском перегрева и возгорания литиевых батарей. Если подобная ситуация возникнет в салоне, экипаж сможет оперативно принять меры. В багажном отсеке последствия могут быть гораздо серьезнее.

Без дополнительных согласований можно провозить пауэрбанки емкостью до 100 Вт·ч или до 20 тыс. мА·ч. Для устройств емкостью от 101 до 160 Вт·ч потребуется разрешение авиакомпании. Если на корпусе отсутствует маркировка с указанием характеристик, пассажиру могут отказать в перевозке такого устройства.

Также введены ограничения на количество аккумуляторов. Один пассажир может взять с собой не более двух литиевых батарей или пауэрбанков.

Ужесточение правил произошло после нескольких инцидентов с возгоранием внешних аккумуляторов на авиарейсах в Азии. В частности, в июле 2025 года самолет Bangkok Airways, следовавший с острова Самуи в Гонконг, был вынужден изменить маршрут из-за загоревшегося пауэрбанка на борту.