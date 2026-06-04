Туристам с рейсов Air Anka предлагают альтернативные варианты полета в Анталью

Туроператор Anex начал предлагать туристам, забронировавшим туры с перелетом Air Anka из Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Новгорода, альтернативу – вылеты в Анталью авиакомпанией Corendon Airlines.

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«Вчера согласовали рейсы авиакомпании Corendon Airlines, сейчас изменения вносятся в систему», – пояснила редакции TourDom.ru заместитель генерального директора туроператора Anex Яна Муромова.

Соответствующие подтверждения турагенты уже получают от туроператора.

«Сегодня наконец-то наших клиентов пересадили на рейс Corendon из аэропорта Кольцово. Правда, вылет перенесли на сутки позже. Изначально туристы должны были отправиться в Анталью 5 июня, а теперь рейс запланирован на 6-е число в 16:20», – рассказала редакции TourDom.ru турагент из Екатеринбурга.

По просьбе клиентов она намерена обсудить с туроператором возможность переноса обратного вылета из Турции на сутки позже либо компенсацию за потерянный день отдыха.

«Но туристы уже рады, что отпуск все-таки состоится!»

Перевозчика меняют и туристам из Нижнего Новгорода.

«У нас был запланирован вылет 7 июня, возвращение – 14-го. Туроператор пересадил нас на рейс Corendon с сохранением дат», – написала одна из подписчиц телеграм-канала «Крыша ТурДома».

По ее словам, информация об изменениях появилась в заявке сегодня.

«У нас тоже начали обновлять данные в заявке: пока скорректировали только рейс туда. При этом вместо утреннего поставили вечерний», – поделилась турагент из Челябинска.

Обратный вылет пока остался без изменений.

Помимо замены перевозчика, туроператор предлагает туристам и другие варианты: полный возврат средств либо сохранение наземного обслуживания с компенсацией стоимости авиабилетов. Также возможен вылет из другого города с возмещением расходов на дорогу до аэропорта.