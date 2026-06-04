Полеты между РФ и РБ могут быть субсидированы из бюджета Союзного государства

Учитывая эффективность и укрепление воздушного моста между городами России и Беларуси, эти полеты могут быть просубсидированы из бюджета Союзного государства. На этом акцентировал внимание посол РБ в РФ Юрий Селиверстов 4 июня, выступая перед участниками Петербургского международного экономического форума.

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Глава дипломатической миссии, передает БЕЛТА, участвует в панельной дискуссии "Союзное государство: время быть первыми".

Кроме того, послом был отмечен и позитивный запуск трансграничных пригородных маршрутов поездов Смоленск - Орша, Смоленск - Витебск с применением согласованного механизма субсидирования из бюджета СГ.

"Если мы сможем выработать для этих целей аналогичный механизм в рамках международных авиаперевозок, как и рассматривали на заседании Группы высокого уровня, то, думаю, это будет достаточно неплохо", - убежден Селиверстов.

Он выразил также уверенность, что Постоянный комитет Союзного государства будет активно содействовать сторонам в выполнении данной задачи.