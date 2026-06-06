Россия обсуждает отмену виз сразу с четырьмя странами

Россия ведет переговоры с рядом государств о расширении безвизового режима. Об этом в пятницу, 5 июня, на полях ПМЭФ сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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По его словам, обсуждается возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Также рассматривается упрощение въезда для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама.

Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама, — заявил Чернышенко РИА Новости.

1 июня президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что страна не намерена отменять безвизовый режим с Россией.

Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи об этом, отметил, что подобные решения, как правило, носят симметричный характер.

С 11 мая 2026 года россиянам также разрешили посещать Саудовскую Аравию без визы. «Вечерняя Москва» в свою очередь пообщалась с несколькими экспертами насчет этого восточного экзотического направления туризма.