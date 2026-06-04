«Аэрофлот» запускает рейсы в Минск еще из двух городов России

«Аэрофлот» расширяет маршрутную сеть между Россией и Беларусью, запуская прямые регулярные рейсы в Минск из Нижнего Новгорода и Чебоксар. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

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Первый рейс по маршруту Чебоксары – Минск намечен на 29 июня. Полеты запланированы дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.

Сообщение между Нижним Новгородом и белорусской столицей откроется 5 июля. На этом направлении рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Продажа билетов уже стартовала.

Для обслуживания новых маршрутов авиакомпания задействует самолеты Airbus A320 с двухклассной компоновкой салона: эконом и бизнес.

В авиакомпании рассчитывают, что запуск новых рейсов будет способствовать развитию деловых и туристических связей между Россией и Беларусью, а также окажется востребованным среди пассажиров обеих стран.

Кроме того, в рамках летнего расписания «Аэрофлот» продолжает выполнять собственные регулярные рейсы между Москвой и Минском с частотой до шести вылетов в сутки.